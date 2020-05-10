بكلفة أكثر من مليار و190 مليون  افتتاح مدرسة في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. افتتحت محافظة كربلاء ، اليوم الاحد ، مشروع بناء مدرسة غربي المدينة وبكلفة أكثر من مليار و190 مليون دينار “.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) تحت شعار ( يد تبني ، ويد تحمي ، ويد تعالج المرضى ) افتتحنا بحضور مدير عام التربية مشروع مدرسة في الحي العسكري قضاء الحر 11 كم غربي المدينة وبكلفة أكثر من مليار و190 مليون دينار “.

وأضاف إن “المحافظة وجهت باستئناف العمل في المشاريع وإعادة حركة الاعمار في المحافظة رغم جائحة كورونا التي عطلت أغلب مفاصل الحياة في مختلف دول العالم “.