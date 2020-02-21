«بكر خالد وهيفاء حسوني» يتخليان عن حفل زفافهما للتبرع لمصابي العراق

المستقلة /قرر مقدما البرامج العراقيان بكر خالد وهيفاء حسوني، بإلغاء حفل زفافهما الذي كان من المقرر له قاعة كبرى، مكتفيان بحفل بسيط.

وأعلنا خلال فيديو عبر موقع “إنستغرام” يرتديان فيه ملابس الزفاف، أنهما تزوجا ولكن استعادا مال حفل الزفاف من أجل التبرع به لجرحى الاحتجاجات التي شهدها العراق الفترة الأخيرة.

واكتفيا العروسان بجلسة تصوير وحفل صغير وزفة في الشارع متمنيان أن تساهم تبرعاتهما في علاج أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين أصيبوا خلال التظاهرات.