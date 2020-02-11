بفستان جلد نمر.. أديل تبهر معجبيها بفقدان وزنها

المستقلة /كشفت المغنية العالمية أديل عن خسارة أكثر من 44 كيلوجراما من وزنها مؤخرا، وذلك بفضل شرب ما يعرف باسم العصير الأخضر، المكون من الخضروات، والالتزام بحوالي 1000 سعر حراري “كالوري” يوميا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أديل استعرضت رشاقتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين خلال توزيع النسخة 92 من جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية “الأوسكار” Oscars، حيث ارتدت فستانا “جلد نمر”، واحتفلت مع كل من النجمين جي زي وزوجته بيونسيه.

وبدت مغنية Hello – 31 عاما – في أفضل حالاتها خلال التقاط صورة لها مع صحفية لنشرها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام Instagram.