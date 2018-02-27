بـ17 لغة ..أستراليا تحذر اللاجئين بعدم وجود مكان لهم داخل اراضيها

(المستقلة).. تواصل الحكومة الاسترالية الاجراءات الأمنية المشددة في حدودها البحرية لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين، فيما أصدرت تحذيرا بـ17 لغة للحيلولة دون وقوع طالبي اللجوء في فخ خداع المهربين، كونهم سيكونون عرضة للاحتجاز ولن يدخلوا الأراضي الاسترالية قطعا.

وقالت الحكومة الاسترالية في بيان تناقلته وسائل إعلام أسترالية ودولية، إنها “شددت الإجراءات في حدودها البحرية لمنع للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين والمهربين وغير ذلك من الأنشطة الاجرامية”، موضحة أن “هذه المحاولة جاءت لتحذير الناس في جميع أنحاء العالم من سياسات صارمة جديدة”.

ولفتت ا الى أنها “أصدرت تحذيرات بـ17 لغة مختلفة، للحيلولة دون وقع طالبي اللجوء في فخ التهريب ودفع الأموال مقابل ذلك”، مشددة على أن “طالبي اللجوء غير الشرعيين والذين يأتون عبر قوارب التهريب ليس لهم مكان في أراضيها سيتم احتجازهم وإعادتهم من حيث جاءوا”.

يذكر أن الحكومة الأسترالية أطلقت عملية أمنية حدودية بقيادة الجيش تعرف باسم “عملية السيادة الحدود” في 2013، بهدف مكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر وحماية حدود أستراليا، فيما تؤكد استمرار سياستها الصارمة حيال هذا الأمر.