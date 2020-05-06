بـ15 وزيراً … البرلمان يسمي الكاظمي رئيسا للوزراء

( المستقلة)… صوت مجلس النواب الأربعاء على منح للكاظمي كرئيس للوزراء والثقة للمرشحين وعددهم 15 مرشح لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

وبدأ البرلمان اولا بالتصويت على جمعه عناد وزيرا للدفاع، وعثمان الغانمي وزيرا للداخلية.

كما صوت البرلمان على علي عبدالامير علاوي وزيرا للمالية، مجلس خالد نجم بتال وزيرا للتخطيط

ومرر البرلمان نازلين محمد وزيرة للاسكان والاعمار، وحسن محمد عباس وزيرا للصحة

وصوت النواب على تسمية نبيل كاظم عبدالصاحب وزيرا للتعليم، وماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء، وناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل، وعدنان درجال مهدي علي وزيرا للشباب، منهل عزيز وزيرا للصناعة، اركان شهاب وزيرا للاتصالات، عادل حاشوش وزيرا للعمل، مهدي رشيد وزيرا للموارد المائية، علي حميد مخلف وزيرا للتربية.

و لم تحصل موافقة مجلس النواب على كل من نوار نصيف جاسم لوزارة التجارة، وهشام صالح داود لوزارة الثقافة، اسماعيل عبد الرضا اللامي لوزارة الزراعة، ثناء حكمت ناصر لوزارة الهجرة والمهجرين، بالاضافة الى مرشح وزارة العدل عبدالرحمن مصطفى.

كما تم تأجيل التصويت على مرشحين وزارة الخارجية والنفط.( النهاية)