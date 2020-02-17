بـ1000 صقر.. انطلاق مهرجان الصقور في السعودية

(المستقلة) تنطلق عروض “الصقارة والصقارين” شرق محافظة طريف في السعودية، قبل بدء فعاليات المهرجان الذي تنظمه إمارة الحدود الشمالية بالمملكة غدا الاثنين، وبمشاركة من دول الخليج.

وأوضحت اللجنة المشرفة، أن «المهرجان بنسخته السادسة يتضمن فعاليات رئيسية وأخرى مصاحبة، منها تهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وأصحاب السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة والأسواق الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية، والموروث الشعبي»، بحسب صحيفة سبق السعودية.

وستضم أجنحة من المهرجان، عيادة طبية بيطرية، ومحميات طيور وحيوانات برية إضافة إلى منطقة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة.

وستضم فعاليات المهرجان مسابقة الملواح «10 أشواط، و1000 صقر مشارك في مختلف الفئات، وفي مسابقة الجمال 50 صقرا».

وسيتخلل المهرجان أمسيات شعرية وجلسات فنية وعزف على العود، والبيانو، ومعارض للرسم التشكيلي، فيما ستكون الجوائز عبارة عن 14 سيارة، ومكافآت مالية كبيرة ومتنوعة.

وسيشهد المهرجان، أكبر مزاد للصقور في منطقة الحدود الشمالية، حيث سيجمع كبار ملاك الصقور والمهتمين بها من 12 مركزا للصقور من المملكة والخليج.