بـ10 آلاف دولار سعر آيفون الذي فيه لعبة “فورتنايت” الممنوعة

(المستقلة)… يتدافع المولعون بلعبة “فورتنايت” الإلكترونية الشهيرة لشراء هواتف “آيفون” تم تحميل اللعبة عليها قبل الحظر، فيما وصلت أسعار هذه الهواتف إلى 10 آلاف دولار في المزادات الخاصة التي تجري على الإنترنت لبيعها.

وقال تقرير لجريدة “الصن” البريطانية اطلعت عليه “العربية.نت”، إن سعر الهاتف الواحد المحمل بهذه اللعبة يتجاوز 10 آلاف دولار على موقع “إي بي” العالمي الخاص بالمزادات، فيما يجد البائعون من يدفع هذه الآلاف لشراء هاتف يحمل هذه اللعبة الممنوعة.

ويأتي تسجيل هذه الأسعار الجنونية في أعقاب حظر لعبة (Fortnite) على هواتف “آيفون” التي تنتجها شركة “أبل” وكذلك حجبها من قبل “غوغل” على الهواتف التي تعمل بنظام “آندرويد”، وهو ما تسبب بصدمة الأسبوع الماضي وأدى إلى إزالة اللعبة من البيع على متجر تطبيقات “آيفون” ومتجر (Android Play).

وبات من المستحيل تنزيل “فورتنايت” من خلال متاجر التطبيقات هذه، ومع ذلك يتم بيع الهواتف المحمولة التي لا تزال اللعبة مثبتة عليها بآلاف الدولارات عبر الإنترنت.

ويتراوح سعر البيع ما بين ألفي دولار و7 آلاف دولار. وهذه الأسعار أعلى بكثير من السعر المعتاد لجهاز “آيفون” المستخدم، والذي يمكن أن يتراوح من بضع مئات من الدولارات إلى ألف دولار بحسب الطراز.

وقالت جريدة “الصن” في تقريرها، إنها اطلعت على “قائمة مكتملة”، مما يعني أن المنتج قد تم بيعه وشحنه مقابل 3800 دولار في الولايات المتحدة.

وكانت شركتا “أبل” و”غوغل” قد حظرتا لعبة “فورتنايت” الشهيرة من متاجر التطبيقات الخاصة بهما الأسبوع الماضي، فيما يقاضي مطورو اللعبة الشركات التي فرضت قيوداً عليها. (النهاية)