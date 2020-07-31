بـالخط العربي..مانشستر سيتي يهنئ جماهيره بالعيد

(المستقلة)..هنأ نادي مانشستر سيتي الإنكليزي جماهيره في كل أنحاء العالم بحلول عيد الأضحى المبارك بطريقة مبتكرة.

وقام الفنان الإماراتي ضياء علام بتصميم عمل فريد من نوعه، من أجل تهنئة عشاق مانشستر سيتي بالعيد، بالاستعانة بفن الخط العربي، عبر رسم صور لنجوم الفريق، الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، والبلجيكي كيفن دي بروين، والجزائري رياض محرز.

وقال ضياء في تصريحات لموقع النادي عن العمل الفني المبدع: “أحسست بسعادة غامرة عندما طُلب مني العمل على هذا المشروع، وكان شرفا عظيما أن أعمل على هذا التصميم لمانشستر سيتي”.

وأضاف “مجرّد التفكير في أنّ انصار مانشستر سيتي في كل ارجاء العالم بإمكانهم مشاهدة عملي يجعلني أشعر بسعادة كبيرة، جميل أن ترى ناديا عالميا بعظمة مانشستر سيتي يقدم رسالة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة العيد بهذه الطريقة، إنه حقا لأمر رائع”.

ويتطلع علام، كغيره لمباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا التي يستضيف فيها مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد الإسباني بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز السماوي 2-1، موضحا: “أنا من عشّاق مانشستر سيتي وإنه لمن الرائع أن ترى النادي يحقق إنجازات عظيمة ويفوز بألقاب عديدة خلال السنوات القليلة الماضية”.

وأضاف: “أنا فقط أتمنى أن نُوفق بعد طول انتظار في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذه السنة؛ وإذا ما تمكننا من الحاق الهزيمة بريال مدريد فستكون حظوظنا كبيرة”.

يذكر أن السيتي حقق لقبين هذا الموسم هما الدرع الخيرية وكأس رابطة الأندية المحترفة، بينما فقد لقب الدوري الإنكليزي لصالح ليفربول، وخرج من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي أمام أرسنال.