بغداد : 7 مشاريع استثمارية لتوفير 25 الف وحدة سكنية

تنفذ هيئة استثمار بغداد سبعة مشاريع استثمارية في اطراف العاصمة لتوفير 25 الف وحدة سكنية، بينما تعمل على سحب الاجازات الاستثمارية المتلكئة بجميع القطاعات.

وافاد رئيس الهيئة شاكر الزاملي في تصريح ان الهيئة وضمن جهودها لدعم قطاع السكن وحل ازمة توفير الوحدات السكنية تنفذ حاليا سبعة مشاريع استثمارية افقية في اطراف مدينة بغداد بالاتجاهات الاربعة، مشيرا الى انها بمجملها ستوفر 25 الف وحدة سكنية بمساحات مختلفة، منوها الى انها في طور اكمال الاجراءات الادارية مع الجهات القطاعية المختلفة من اجل الشروع بتنفيذها، معتبرا انها جزء من مشاريع القطاع الخاص لتوفير السكن ومساندة الاقتصاد المحلي، مؤكدا وجود اكثر من 26 مشروعا منفذا بنسب انجاز مختلفة وباسلوب البناء الافقي لتوفير 30 الف وحدة سكنية.

واوضح الزاملي، ان لدى الهيئة مشاريع بالقطاعات الاخرى وهي القطاع الصناعي بواقع 40 مشروعا منجزا وقيد الانجاز، وكذلك الصحي المتضمن انشاء 17 مستشفى، اذ انجز منها اربعة مستشفيات بالكامل، فضلا عن القطاعات الاخرى الترفيهية والزراعية والتجارية، لافتا الى ان هذه المشاريع وفرت اكثر من 100 الف فرصة عمل حتى الان مباشرة وغير مباشرة، مفصحا عن ان الهيئة تتجه حاليا الى اسلوب سحب جميع الاجازات الاستثمارية من المستثمرين الذين لم يعملوا بشكل جدي على متابعة مشاريعهم مع الجهات القطاعية بمراحل العقد والتسليم والمصادقة، وكذلك ازالة التجاوزات التي تواجههم كون هذه العوامل اذا توفرت فانه سيتم انجازالمشاريع بدون تلكؤ، منبها الى ان هذا الاجراء سيبين المستثمرين الذين يتعمدون عرقلة المشروع لغايات معينة مرتبطة بفساد اداري او هدرا موال.

ولفت الزاملي الى وجود عراقيل عدة تواجه عمل الهيئة منها وجود روتين اداري وبيروقراطية وتقاطع بين عدة جهات، علاوة على صعوبة حصول المستثمر على الارض التي يشيد عليها المشروع، وتاخير باجراءات التعاقد من قبل الجهات المالكة للارض والمصادقة والتسليم وازالة التجاوز، مبينا وجود تاخير لدى دائرة التسجيل العقاري في اصدار سندات الوحدات، الى جانب عدم وجود مصارف تمنح القروض مقابل الوحدات السكنية، مؤكدا ان هذه الحلقات اذ ما عملت بموجب نافذة واحدة فان الاستثمار سياخذ دوره الحقيقي وستنشط حركة المشاريع الصناعية ،مشيرا الى الحاجة لانشاء او وجود مصارف قطاعية تدعم الاستثمار ،داعيا الحكومة الى اتخاذ اجراءات لدعم القطاع الخاص بجميع المجالات