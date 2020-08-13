بغداد وطهران يرفعان سقف التبادل التجاري الى 20 مليار دولار

اكد السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي ووزير التجارة العراقي احمد حسين عبيد على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 20 مليار دولار.

كما اكد الجانبان على رفع سقف التبادل التجاري بين البلدين الى 20 مليار دولار، وتباحثا حول تعديل الميزان التجاري الذي يميل لصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وناقش مسجدي وعبيد كذلك مسالة الاستفادة من مصادر العملة الصعبة الموجودة لدى البنوك العراقية المستحصلة من صادرات الكهرباء والغاز الايراني الى العراق لتصدير السلع الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما تباحث الجانبان كذلك حول ترانزيت السلع من ايران الى العراق وسائر دول المنطقة ومتابعة التوافقات السابقة وواردات السلع التي تحتاجها ايران من العراق وتوظيف الاستثمارات في الحدود المشتركة وضرورة تسهيل التبادل التجاري واقامة المعارض التجارية.

يذكر انه منذ تشكيل الحكومة الجديدة في العراق قبل 3 اشهر التقى السفير الايراني ايرج مسجدي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وغالبية الوزراء في حكومته للبحث معهم حول تطوير التعاون الثنائي والمضي بتنفيذ التوافقات بين البلدين الى الامام