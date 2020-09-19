بغداد والمحافظات تشهد إضرابا شاملا للإطباء

المستقلة / نظم الاطباء المقيمون، اليوم السبت، إضراباً شاملاً في جميع المحافظات بإستثناء ديالى والانبار، مؤكدين عدم تطبيق الوعود التي قطعها وزير الصحة حسن التميمي والنائب جواد الموسوي في الاضراب السابق.

وقال الدكتور علاء كاسب أحد ممثلي الاضراب في تصريح لصحيفة الصباح ، “أوقفنا الإضراب بناءً على الوعود التي قطعت من قبل وزير الصحة والبيئة حسن التميمي والنائب جواد الموسوي بتلبية مطالبنا ، مبينا أنتهاء المدة ولم نلمس أو نحصل على إستجابة لتلبية مطالبنا المشروعة”.

وأضاف، ان “تظاهراتنا سلمية للمطالبة بقانون التدرج الذي سرق منا ولسنين طويلة ،ومنح الاطباء الخريجيين وثائق تخرج والذين لم يتمنكوا من أستلام وثائقهم بحجة الحاجة”.

وأشار إلى، ان “أضرابنا مستمر ولأمد مفتوح في جميع الردهات حتى يتم تشكيل لجنة فورية من قبل رئاسة رئيس الوزراء وزراء الصحة والمالية والتعليم والتنسيق مع ممثل عن الأطباء وترك تبادل اللوم بين الوزارات”.