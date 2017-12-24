بغداد قد تأخذ النفط في اتّجاه جديد، بعيدًا عن تركيا

محمود بوزارسلان

يعاني الأكراد في العراق من جراء خسارتهم حقول النفط المدرّة للرّبح في كركوك التي استعادتها مؤخّرًا الحكومة المركزيّة بالقوّة. لكن ما قد لا يدركه بعض الأشخاص هو أنّ تركيا ستخسر الكثير بدورها نتيجة التّغييرات.

منذ أن اكتشف البريطانيّون النّفط في كركوك بالعراق للمرّة الأولى في أواخر عشرينيّات القرن الماضي، لم يتوقّف يومًا الصراع على حقّ امتلاكه، على الرّغم من تغيّر العناصر المعنيّة. والآن عادت التقارير الإخبارية تتحدّث مجدّدًا عن هذا المصدر النفطي المدرّ للرّبح، الذي يطالب بملكيّته الكاملة كلّ من الأكراد والعرب، وتركيا بشكل جزئي.

أثناء هجوم تنظيم (داعش)، نجحت حكومة إقليم كردستان في العراق بالسيطرة على كركوك في العام 2014. وطوال ثلاث سنوات، كانت حكومة إقليم كردستان تبيع النّفط من كركوك عبر خطّ أنابيب ممتدّ من هناك إلى ميناء جيهان المتوسّطي التركي. لكنّ التوترات ازدادت في المنطقة في الآونة الأخيرة عندما أجرت حكومة إقليم كردستان استفتاءها على الاستقلال في شهر أيلول/سبتمبر. وردًا على ذلك، تقدّم الجيش العراقي باتّجاه كركوك واستولى على حقول النّفط بدعم من وحدات الحشد الشعبي ذات الغالبيّة الشّيعيّة المدعومة من إيران.

سُرَّت تركيا لوقوع كركوك مجدّدًا تحت سيطرة بغداد، بخاصّة نظرًا لوجود خطّ أنابيب كركوك- جيهان الذي يبلغ طوله حوالي 965 كم. كان يجري استعمال هذا الخطّ، الذي تصل قدرته اليوميّة إلى 150,000 برميل، بشكل متقطّع فقط، وتوقّف التدفق نهائيًا بعد استفتاء أيلول/سبتمبر. وبعد أن استولت بغداد على كركوك، أملت تركيا استئناف تدفق النّفط لخدمة مصالح تركيا الاقتصاديّة، لكنّ ذلك لم يحدث.

يشعر العراق أنّه مدين لإيران بالامتنان نظرًا للدّعم الذي قدّمته طهران في مواجهة داعش. في 9 كانون الأوّل/ديسمبر، أعلن وزير النّفط العراقي جبار اللعيبي أنّ بغداد وقّعت على اتّفاقيّة لنقل نفط كركوك عبر إيران، الأمر الذي أتى كضربة كبيرة لتركيا. وتدعو الاتّفاقيّة إلى ضخّ 30,000 إلى 60,000 برميل من النفط يوميًا إلى كرمنشاه في إيران.

وقد يغيّر هذا الاتّفاق الكثير من المعادلات في المنطقة.

قال آريز عبدالله، عضو بارز في حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي، ورئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان، إنّ العراق متشوّق لتطوير علاقاته النّفطيّة والتّجاريّة مع إيران. ولفت عبدالله إلى أنّه مع هذا الاتّفاق، قد يصبح خطّ أنابيب كركوك-جيهان الحالي غير مهمّ وملغى.

وقال “سيؤثّر ذلك بشدّة على تركيا. سيبقى خطّ أنابيب كركوك-جيهان قائمًا للوقت الرّاهن، وسيقيّم العراق أرباحه وقد يتخلّى عن خطّ جيهان”.

وأضاف عبدالله أنّ الولايات المتّحدة لن تكون سعيدة بالاتّفاق بين العراق وإيران، لكنّه أضاف بقوله “إنّه لا يعتقد أنّها ستقف ضدّه علنًا لأنّ الولايات المتّحدة تدرك جيّدًا العلاقات الاقتصاديّة، والاجتماعيّة والدّينيّة الوثيقة الموجودة بين البلدين”.

قالت أرزو يلماز، رئيسة قسم العلاقات الدوليّة في الجامعة الأميركيّة في كردستان بدهوك، إنّ الاتّفاقيّة لها أبعاد مختلفة.

وقالت يلماز إنّ “كركوك هي أيضًا القلب الاقتصادي لكردستان. في خلال سيطرة إيران الاقتصاديّة، والعسكريّة والسّياسيّة على منطقة بغداد، لم تستطع توسيع نطاق سيطرتها ليشمل كردستان. ويمكننا القول إنّه بهذه الاتّفاقيّة، قامت إيران بإضافة كردستان إلى مجال نفوذها، من خلال السّيطرة على كركوك [عبر العراق]. وسيكون لهذه الصّفقة تداعيات أيضًا في السّياسة الدّاخليّة لكردستان”.

وأَضافت بقولها إنّ “خطّ أنابيب كركوك- جيهان أدّى دورًا رئيسيًا في تعزيز حكم الحزب الدّيمقراطي الكردستاني اقتصاديًا، وكان لخطّ الأنابيب هذا دور هام في تطوير العلاقات الاقتصاديّة والسّياسيّة مع تركيا. فعبور خطّ الأنابيب للأراضي التي يسيطر عليها الحزب الدّيمقراطي الكردستاني عاد بالنّفع على السّلطة الكرديّة. والآن يمكن أن تمرّ [الطريق بدلاً من ذلك] عبر مناطق نفوذ حزبا كوران والاتّحاد الوطني الكردستاني وقد تعود بمنافع مماثلة على تكتّل يكيتي- كوران”.

تعتقد يلماز أنّ التوصّل إلى تسوية سياسيّة في النّزاع السّوري سيسمح بمناقشة مسألة فتح طريق نفطي من كركوك إلى ميناء بانياس السّوري، الأمر الذي سيزيد من تهميش تركيا في الهيكل الاقتصادي الإقليمي. وقالت إنّ “التطوّرات الأخيرة تشير إلى أنّ هذا خيار محتمل” من شأنه أن يعزل تركيا اقتصاديًا عن العراق، علمًا أنّ أنقرة منعزلة بالفعل عن بغداد سياسيًا. وأضافت أنّه “بعد هجوم داعش في العام 2014، جرى تحييد تركيا عن السّاحة السّياسيّة العراقيّة. إذًا الاتّفاق النّفطي العراقي الإيراني سيسبّب بعض المصاعب الاقتصاديّة لتركيا، لكنّ تفعيل خطّ كركوك- بانياس سيضع تركيا في عزلة تامّة”.

كيف ستستجيب الولايات المتّحدة لتزايد النفوذ الإيراني في المنطقة؟

لفتت يلماز إلى أنّ الولايات المتّحدة وإيران تتعاونان بشكل هادئ منذ وقت طويل لمحاربة داعش. وقالت إنّه “على الرّغم من مواصلة الرّئيس الأميركي الإدلاء بتصريحات معادية لإيران، نرى بوضوح وجود تعاون أميركي إيراني [ضدّ داعش] على السّاحة العراقيّة. وإنّ الولايات المتّحدة، التي لديها مشاكل جديّة مع تركيا، تواجه صعوبة في التخلّي عن إيران. وفي حين تتقرّب تركيا من روسيا، تواصل الولايات المتّحدة العمل بالسرّ مع إيران”.

في خضمّ التوتّرات التي نشأت بسبب الاستفتاء الكردي، اختارت تركيا الوقوف في صفّ بغداد بدلاً من تأدية دور الوسيط. وتجدر الإشارة إلى أنّ تركيا، التي بقيت في السّابق على مسافة من السّوق الكردي العراقي بسبب المشاعر القوميّة الكرديّة، بدأت تسيطر تدريجيًا على هذا السّوق، بخاصّة لجهة النّفط. وقد أتت خطوة إيران الأخيرة لتعترض جزئيًا على الأقلّ هيمنة تركيا على السّوق.

إذا تحوّل ذلك إلى حقيقة، سيجري تحييد تركيا بالكامل. وإنّ تركيا، وكذلك الولايات المتّحدة، تتركان تدريجيًا السّاحتين السّياسيّة والاقتصاديّة في العراق، تاركتين بغداد لإيران. وسيكون الأكراد من جديد أكبر الخاسرين.

المصدر : al-monitor