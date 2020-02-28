«عاجل».. العراق يعلن إصابة ثامن حالة بفيروس كورونا

العراق يعلن إصابة ثامن حالة بفيروس كورونا

(المستقلة) – أعلنت صحة الكرخ عن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا سريع الانتشار لوافدة عراقية من إيران، ليرتفع العدد إلى 8 إصابات.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت، الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك، ليرتفع العدد إلى 7 إصابات في أرجاء البلاد، إحداها في بغداد.

وقال متحدث الوزارة سيف البدر، في بيان صحفي: «تؤكد وزارة الصحة اكتشافها حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك (شمال)، لرجل يبلغ من العمر 51 سنة، كان قد عاد للعراق من إيران في وقت سابق”.