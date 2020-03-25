بغداد ترسل مبالغ مالية ومعدات طبية الى اقليم كوردستان

( المستقلة)….أعلنت عضو لجنة الصحة في البرلمان العراقي داليا فرهاد يوم الاربعاء ان الحكومة الاتحادية ستسرسل مبالغ مالية ومعدات طبية الى اقليم كوردستان وذلك ضمن اطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقل الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم عن فرهاد قولها انه “ضمن اطار خطة مكافحة فيروس كورونا سترسل الحكومة الاتحادية مبلغا قدره ثلاثة مليارات دينار عراقي الى اقليم كوردستان”.

واضافت ان “الصين ستزود العراق بمعدات ومستلزمات صحية بكميات كبيرة”، مشيرة الى ان حصة الاقليم من المعدات والمستلزمات مضمونة.( النهاية)