بغداد تحتضن اجتماعا لرؤساء مجالس نيابية لست دول في الـ20 نيسان المقبل

(المستقلة) … اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن الوجود الأميركي ضمانة للعراق، فيما كشف مساعيه لعقد اجتماع لرؤساء المجالس النيابية والشورى لدول جوار العراق الأردن وسوريا والسعودية والكويت وتركيا وإيران، في 20 نيسان المقبل ببغداد.

وقال الحلبوسي في لقاء منع صحيفة الشرق الاوسط، وتابعته (المستقلة)، إن “الموقف من الوجود الأميركي جرى التوافق عليه بين الرئاسات العراقية الثلاث وجميع الكتل السياسية والأحزاب”.

واضاف ان “المطالبة بسحب قوات التحالف بقيادة واشنطن في هذه المرحلة يصب في مصلحة الإرهاب”، مبينا ان “بقاء القوات هو ضمانة للعراق، ويوفر غطاءً سياسياً له في مواجهة التدخلات الأجنبية”.

وتابع إنه “لا يذيع سراً عندما يقول إن هناك عدم ارتياح من التدخل الإيراني”، مشيراً إلى تساؤلات “عن كيفية إنهاء تدخل طهران، سواء في العراق أو في المنطقة”.

واكد الحلبوسي ان “العلاقة معها يجب أن تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل واحترام سيادة العراق”، موضحا انه “ناقش العقوبات المفروضة على إيران مع المسؤولين الأميركيين، وطلب منح العراق مزيداً من الوقت لتنمية قدراته واستثماراته التي تمكنه من التخلي عن استيراد أي مصادر للطاقة يحتاجها الشعب العراقي”.

وكشف عن سعيه “لعقد اجتماع لرؤساء المجالس النيابية والشورى لدول جوار العراق الأردن وسوريا والسعودية والكويت وتركيا وإيران، في 20 نيسان المقبل، في بغداد، لضمان استقرار العراق”.

وطالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، امس السبت، أميركا بتمديد الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، موضحا أن بغداد لا يمكنها أن تستغني عن استيراد الكهرباء من طهران قبل ثلاث سنوات.