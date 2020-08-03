بعيون باكية ..ريهام سعيد تتحدث عن تعرضها للتحرش ببث مباشر

(المستقلة)..كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن تعرضها للتحرش ببث مباشر، مقررة التحرك قانونياً بتحرير محضر ضد 6 شباب قاموا بالإساءة إليها لفظياً.

وحكت ريهام سعيد عن قيام 6 شباب بإهانتها لفظياً بأنها “رد سجون” لأنها رفضت الموافقة على طلبهم بالتقاط صورة تذكارية معهم، حيث انهارت بالبكاء لأن هؤلاء الشباب قصدوا تذكيرها بواقعة حبسها احتياطياً على ذمة قضية تتعلق ببرنامجها ثم تم الإفراج عنها فور إثبات براءتها.

وأكدت ريهام سعيد في المقطع الذي نشرته عبر انستغرام أنها توجهت لشرطة مارينا بتحرير محضر بالواقعة لأنها شعرت بالأذى النفسي من الإساءة إليها مطالبة بمعاقبة الشباب الذين أساؤوا إليها.

وقالت: “أنا بقدم بلاغ الأن إلى قسم مارينا وإلى مدير أمن مارينا واستنجد بأى حد محترم في مارينا وتم التحرش بيا لفظيا مع أبنى الصغير قاعد على البودى، عشان ما تقولوش أنى لابسه ولا قاعدة أزاى .. أنا لابسه بنطلون وتيشرت وقاعدة مع أبنى بيعمل تواليت وقاعدة بأكله وأدام بيتى. جنبنا بلاج عام يمشى عليه الشباب ، وكنت بأكل أبنى وطلب منى 6 شباب التصوير حيث رفضت لأنني لم أريد تصوير أبنى يأكل ويجلس على البودى، حيث راحوا معليين صوتهم وقالوا سيبك منها كانت محبوسة ورد سجون”.

كما أنها قدمت أيضاً بلاغاً للنيابة مطالبة بالتحقيق في واقعة التعرض لها على نحو يخدش حياءها وانتهاك حرمة حياتها الخاصة.

وبعد أن سخر البعض من بكائها في البث المباشر، نشرت الإعلامية المصرية تعليقها من خلال صورة وجهت من خلالها رسالة لمنتقديها فحواها: “إظهار مشاعرك لا يجعلك شخصاً ضعيفاً”.

وكانت الإعلامية المصرية قد أشعلت الجدل مؤخراً بخلافها مع ريم البارودي وعدم الوصول لاتفاق للصلح بينهما، بالإضافة إلى رفعها قضية ضد وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز واتهمته فيها بالسب والقذف بعد أن نشر الأخير مقطع فيديو هاجمها من خلاله لتضامنها مع أخته وزوجها أحمد العوضي وهجومها عليه لإساءته لشقيقته.