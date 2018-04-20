بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!

(المستقلة) …أكتشف مصري بعد مرور 7 سنوات على زواجه بأنه كان متزوجًا من رجل أجرى عملية تحويل جنس.وتفصيلا علم الزوج بالواقعة صدفة حيث استمع لحديث رجلين استقلا سيارته التاكسي واللذين حضرا إلى القاهرة للمرة الأولى، وأخذا طوال الطريق يرويان حكاية قديمة عن جارهما سعيد الذي أُجريت له عملية تحويل الجنس بعد 15 عامًا من ولادته.

وحسب صحف ” مصرية” اكتشف الزوج أنّ جارهما الذي أجرى عملية تحويل جنس هو زوجته سعيدة حيث ازدادت شكوكه بعد أن ذكرا اسم صديقهما الذي تمنيا اللقاء به من جديد “سعيد فتحي”، وزوجتة تدعى سعيدة فتحي، وتنتمي عائلتها للبلدة نفسها التي ذكرها الرجلان.

توجه الزوج إلى منزله وراح يضرب سعيدة ضربًا مبرحاً. وقد استطاع والدها تخليصها من بين يديها بعد أن نال هو الآخر نصيبه من الشتائم واللعنات. وبعد أن أخذ ابنته إلى المستشفى قصد مركز الشرطة وحرر محضراً باعتداء زوج ابنته عليها بالضرب المبرح، وأمام تقرير طبي بالإصابات وشهادة مجموعة من الجيران صدر بحق الزوج أمر بضبطه وإحضاره.

ويواجه الزوج عقوبة بالسجن بعدما اعتدى على زوجته، رغم أنه روى للقاضي كيف خدعته زوجته وأخفت عنه ماضيها الذكوري طيلة سبع سنوات حتى عرفه بالصدفة. إلا أنه لا يملك دليلاً واحداً على أنّ زوجته لم تصارحه بماضيها.(النهاية)