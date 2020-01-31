“بعد 4 سنوات من العمل”.. تفاصيل مسلسل “خالد بن الوليد” فى رمضان 2020

المستقلة/ منى شعلان/ يستعد الفنان المصري عمرو يوسف ، للمشاركة فى الموسم الرمضانى المقبل ، بمسلسل “خالد بن الوليد” ، بعد التجهيز له لمدة 4 سنوات.

ويكثف صناع مسلسل “خالد بن الوليد”، العمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم استئناف بناء ديكوراته منذ أكثر من أسبوع بعد توقفها لمدة لأسبوعين تقريبا وهي عبارة عن الكعبة المشرفة وعدد من البيوت ومعالم المدينة المنورة خلال الحقبة التاريخية التي تدور خلالها أحداث المسلسل، وانتهى صناعه من تركيب ما يقرب من ٨٠٪من ديكوراته داخل مدينة الإنتاج الإعلامي والتى بدءا في بنائها منذ ما يقرب من 4 اشهر ، وحاليا يستأنف بناء ديكورات بالأردن.

وقد كشف الفنان المصري ، فى إحدى لقاءاته التليفزيونية ، أن المسلسل سيتم تصويره فى 3 دول غير مصر ، وأن شخصية خالد بن الوليد جسدها حوالي 13 ممثلًا، وكل شخصية لها شكل مختلف.

ويعد مسلسل “سيف الله.. خالد بن الوليد”، واحدا من الأعمال الدرامية المهمة ، وذلك لكونها عودة للعمل الديني في الدراما المصرية مرة أخرى، بالإضافة إلى أن جميع الممثلين فيه مصريين، هذا بجانب تقديم عمل بميزانية لا تعد ضخمة مقارنة بالميزانيات التي تقدم بها الأعمال الدينية في الدول العربية.

ويضم العمل ، عدد كبير من الوجوه الصاعدة ، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، ويوسف شعبان، ومحسن محيي الدين، وسوسن بدر، ورانيا يوسف، وأحمد خالد صالح، ورانيا محمود ياسين، ورشدي الشامي، سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتاب “عبقرية خالد” للأديب والمفكر عباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج تامر مرسي.