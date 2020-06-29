بعد يوم من تكليفه .. مدير مستشفى الحسين في الناصرية يقدم استقالته

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر ، اليوم الاثنين ، عن تقديم مدير مستشفى الامام الحسين التعليمي استقالته من منصبه بعد يوم من تكليفه بادارة المستشفى .

وقال المصدر ان ” الدكتور صدام صاحب الطويل قدم استقالته من ادارة المستشفى بعد ان وجد الكثير من العوائق والصعوبات في معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا “.

وكان مدير عام صحة ذي قار الدكتور حسين الكنزاوي قد اعلن ، يوم امس الاحد ، عن اعفاء مدير مستشفى الحسين التعليمي الدكتور راجي الموسوي ، وتكليف الدكتور صدام صاحب الطويل مديرا للمستشفى بدلا عنه .