بعد وقف خمسة مذيعين.. خطوة مُفاجئة من قنوات “النهار”

( المستقلة)…. قررت شبكة قنوات النهار تعليق البث الحي للقناة، وإلغاء جميع برامج الهواء، عقب صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقاف 5 من مذيعيها.

وقالت الشبكة في بيان لها نقلته وسائل إعلام محلية: “بمناسبة صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف 5 من مذيعيها وإحالة إحداهم للتحقيق، أصدر مجلس إدارة شبكة قنوات النهار قرارًا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات، لحين إشعار آخر بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين”.

من جهتها، علقت الفنانة ريم البارودى على القرار، وقالت إنها تلتزم الصمت بأمر من نقابة المهن التمثيلية التى تنتمى إليها وتلتزم بالقرار.