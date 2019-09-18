بعد وصوله جدة ..بومبيو: هجمات أرامكو مصدرها إيران

(المستقلة)..اكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مستهل زيارة للسعودية أن “الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية السبت هو عمل حربي، شنته إيران لا المتمردون الحوثيون، الذين هددوا من جهتهم بضرب عشرات الأهداف في الإمارات”.

وقال بومبيو لصحافيين كانوا يرافقونه في الطائرة التي أقلته الى جدة: “إن الهجوم لم يكن مصدره الحوثيون، كان هجوما إيرانيا. إنها ليست مسألة يمكنك تلزيمها لتدمير خمسة في المئة من إمدادات الطاقة في العالم، والاعتقاد أنه بإمكانك التنصل من المسؤولية”.

ووصف بومبيو الهجوم بأنه “عمل حربي”، مؤكدا أن “ما يزعمه كذبا الحوثيون عن مسؤوليتهم عنه لا يخفي بصمات آيات الله الإيرانيين، عن اعتداء هدد إمدادات الطاقة العالمية”.

وأوضح أن “الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم ليست أسلحة يمكن أن تكون في حوزة الحوثيين”، مشددا على أن “مصدر الهجوم لم يكن من الجنوب، أي من اليمن”، مضيفا: “نعلم بأن الإيرانيين لديهم أنظمة لم ينشروها في أي مكان خارج بلادهم”.

وقال أيضا: “لا إثبات على أن الهجوم مصدره العراق”.

ويزور بومبيو السعودية حيث سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبحث في سبل الرد على الهجمات التي استهدفت منشآت “أرامكو”.

وقال الوزير الأميركي للصحافيين: “مهمتي هنا أن أعمل مع شركائنا في المنطقة، كما أننا نعمل مع شركائنا الأوروبيين”، مضيفا “نعمل على بناء تحالف لوضع خطة لردعهم”.