بعد ورود شكاوى : مجلس القضاء يحقق بانتهاكات لجنة مكافحة الفساد

المستقلة /- وجه مجلس القضاء الأعلى عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية بموجب الأمر الديواني (29) بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق والوقوف على حقيقة ما يتم تداوله من انتهاكات قد تعرض لها المتهمون بقضايا الفساد .

واكد مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس ، انه أوعز الى عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الديواني المرقم (29) في 27 / 8 / 2020 بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق للاطلاع على حالتهم الصحية وظروف توقيفهم.

وكانت معلومات مؤكدة قد تم تداولها خلال الايام الماضية تفيد بان الموقوفين بقضايا الفساد والذين تم القاء القبض عليهم بموجب اوامر صادرة من لجنة الامر الديواني المرقم 29 ، قد تعرضوا الى انتهاكات جسيمة الامر الذي دفع مجلس القضاء الى فتح تحقيق بهذه الانتهاكات .