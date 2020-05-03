بعد هجمات داعش .. حكومة كردستان تطالب بحل الخلافات الداخلية للعراق

المستقلة /- دانت رئاسة إقليم كوردستان، بشدة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على منطقة مكيشفية في محافظة صلاح الدين ، فيما طالبت بالإسراع في حل المشاكل والخلافات الداخلية للعراق والتصدي معاً للتهديد الجدي الذي تمثله عودة الإرهاب للبروز والانتشار”.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، “ندين بشدة الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش في منطقة مكيشيفة التابعة لمحافظة صلاح الدين والذي راح ضحيته عدد من عناصر القوات الأمنية العراقية”.

واضاف أن “هذا الهجوم والهجمات الأخرى والتي نفذها الإرهابيون في الآونة الأخيرة دليل على خطورة توسع نطاق تهديدات وتحركات داعش العسكرية، كما أنه جرس إنذار آخر لجميع الأطراف ودليل على استغلال الإرهابيين للظروف السيئة للعراق لإعادة تنظيم صفوفهم وشن هجمات أوسع”ز

واضاف، “بينما نحيي أرواح الضحايا، ونعبر عن مواساتنا لذويهم ونرجو الشفاء للجرحى، نؤكد مجدداً على أن الوضع يطالبنا بالإسراع في حل المشاكل والخلافات الداخلية للعراق والتصدي معاً للتهديد الجدي الذي تمثله عودة الإرهاب للبروز والانتشار”.