“بعد نقلها المستشفى”.. مديرة أعمال الفنانة نادية لطفي تكشف الحالة الصحية لها

المستقلة/ منى شعلان/ تعانى الفنانة الكبيرة نادية لطفي ، منذ سنوات من أمراض الشيخوخة، حيث نُقلت ، صباح اليوم السبت، إلى غرفة العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة ، بعد تدهور حالتها الصحية.

وكشفت رضا فرغلي، مديرة أعمال الفنانة الكبيرة، عن الحالة الصحية للفنانة ، فى تصريح خاص لوكالة الصحافة المستقلة، قائلة :” أن لطفي، قد أصيبت بنزلة شعبية حادة ، على مدار الأيام الماضية ، أدت إلى إرتفاع درجة حرارتها ، مما إستدعى نقلها إلى إحدى المستشفيات.

وأضافت :” وهى الآن بغرفة العناية المركزة ، وتحت ملاحظة الأطباء ، وحالتها الصحية مستقرة إلى حد ما ، مطالبة محبيها بالدعاء لها”.

وكانت الفنانة نادية لطفي، قد نعت صديقتها الفنانة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا الخميس الماضي، برسالة مؤثرة قائلة :” أعاني منذ أمس من درجة حرارة عالية بسبب نزلة شعبية، ولكن الحمدلله اليوم أحسن، صدمت بخبر وفاة ماجدة الذي كان له أثر مؤلم عليّ”.

وتابعت فى تصريحات صحفية قائلة : ماجدة فنانة لها بصامات وتاريخ فني عظيم وسيظل اسمها مرتبط بانتمائها للعروبة والنماذج التي قدمتها مثل “العمر لحظة” و”جميلة بو حيرد” كان من علامات السينما ورسالتها ووطنيتها، وساندت الدول العربية في حربها ضد الاستعمار الجزائر وكان لها دور كبير جدا”.

وأضافت : “بالنسبة لي ماجدة أكن لها معزة خاصة، وتقييم مختلف بجانب فنها، فهي تتميز بقيمة في تسجيل أحداث الوطن، وفيها أصالة البيت المصري، وأهم ما يميزها أنها تتمسك بأصول البيت المصري واحترامها لتصرفاتها وحياتها كمثل أعلى للفنانة، ويعز عليا أقول إنها كانت، لأنها باقية وستظل باقية، وهي في عملها متوجة بالفن والسلوك الفني واحترام المجتمع المصري لها، أنا أحترمها واحترامي لها ولّد الحب”.