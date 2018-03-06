بعد نجوم الفن ..كبار نجوم WWE في السعودية

(المستقلة)..أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، بالتعاون مع WWE، عن استضافة “أعظم رويال رامبل The greatest Rumble” في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الجمعة 27 أبريل/نيسان 2018.

وللمرة الأولى في تاريخ WWE، سيضم العرض أكثر من 50 نجماً من WWE، من بينهم كبار النجوم مثل جون سينا John Cena، وتريبل إتش Triple H، ورومان راينز Roman Reigns، وأي جاي ستايلز AJ Styles، وبراون سترومان Braun Strowman وغيرهم، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وسيتم الكشف عن كافة المعلومات حول البطاقات وحقوق البث في الأسابيع القليلة المقبلة.

يُذكر أن هذه الفعالية تأتي في إطار شراكة متعددة الأوجه، تمتد على مدى 10 سنوات، وتأتي دعماً لرؤية السعودية 2030، التي تتضمَّن مجموعةً من البرامج الاجتماعية والاقتصادية التنموية.

وكانت صحيفة الرياض السعودية، قد أعلنت في 1 مارس/أذار 2018 إن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وقَّع اتفاقية مع المصارع الأميركي فينس مكماهن لإقامة منافسات المصارعة WWE بشكل حصري في المملكة لمدة 10 سنوات.

في هذا الإطار، قال فينس مكمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في WWE: “سيكون أعظم رويال رامبل حدثاً تاريخياً ضخماً”.

وأضاف: “تعكس شراكتنا مع الهيئة العامة للرياضة في المملكة التزامنا المستمر بتقديم عروض WWE الترفيهية، لجمهور عريض في أنحاء العالم، وعلى مستوى لم يسبق له مثيل”.

وتعتبر WWE، وهي شركة مساهمة عامة تدرج أسهمها في بورصة نيويورك مؤسسة إعلامية متكاملة، وأحد أبرز رواد الترفيه العالمي.

وتضم الشركة مجموعةً من الشركات التي تقدم للجماهير الدولية المحتوى الأصيل والمبتكر على مدار 52 أسبوعاً في العام، وتلتزم بتقديم الترفيه المناسب للعائلات، عبر البرامج التلفزيونية، للبث المجاني والمدفوع والوسائط الرقمية ومنصات النشر.

ويتم بث برامج WWE في أكثر من 180 دولة و25 لغة لتصل إلى ما يزيد على 650 مليون منزل حول العالم، كما تعتبر WWE شبكة تلفزيونية تبث برامجها على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وتقدم فعالياتها الـ12 المدفوعة مع دورة برامجية منظمة ومكتبة ضخمة للحصول على محتوى المشاهدة حسب الطلب.

ويقع مقر الشركة في ستامفورد بولاية كونيكتيكت، ولها مكاتب في نيويورك ولوس أنغلوس ولندن ومدينة مكسيكو ومومباي وشنغهاي وسنغافورة ودبي وميونيخ وطوكيو.