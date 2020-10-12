بعد مهاجمته بشدة.. حذف دعاية حفل سعد لمجرد في مصر

المستقلة..تسببت موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إجبار إدارة مسرح كايرو شو على حذف إعلانها التشويقي لحفل سعد لمجرد في مصر، كما تم حذف المناسبة من الموقع المخصص لحجز التذاكر الكترونيا، علما أن الحفل كان مقررا تنظيمه في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، بمناسبة مرور عامين على تأسيس الفرقة.

الحفل تم الإعلان عنه بالأمس عبر منصات كايرو شو على مواقع الفيس بوك وتويتر وإنستغرام، كما تم فتح باب الحجز لتذاكره عبر موقع تيكست مارشيه، ولكن ردة الفعل كانت خارج حسابات الشركة المنظمة، حيث تم إطلاق هاشتاق مش_عايزين_لمجرد_فى_مصر، وهاشتاق آخر بعنوان سعد_لمجرد_مُغتصب مع وضع بوستر جديد للحفل تتوسطه كلمة “مغتصب” في إشارة لاتهام لمجرد بعدة قضايا اغتصاب، ما دفع كايرو شو لحذف الدعاية سريعا، دون توضيح هل سيتم الغاء الحفل بالكامل، أم التمهيد له بدعاية مختلفة.

اللافت ان حملة رفض تنظيم حفل سعد لمجرد في مصر بدت منظمة للغاية بترويج منشورات تمت صياغتها بعناية وتوثق الاتهامات الموجهة له بالاغتصاب، رغم عدم إدانته رسميا حتى الآن، كما تم الربط بيم حضور لمجرد إلى مصر، وبين فضائح التحرش والاغتصاب الاجتماعي التي أثيرت في مصر طوال الشهور الأربعة الماضية، ورفض قادة الحملة الانسياق وراء التلاسن المصري المغربي مؤكدين أن رفض حضور سعد إلى مصر لا يعني العداء مع المغرب.

وتم ترويج تعليق على كل حسابات فرقة كايرو شو يقول: بلد عايشة بقالها 4 شهور فى موجة من فضائح وحوادث التحرش والاغتصاب تروح تجيب serial rapist متهم ف قضايا دولية يعمل حفلة ؟ الناس اللي نظمت الموضوع ده قمة ف الغباء والانحطاط.

يذكر أن المطرب المغربي سعد لمجرد طرح مؤخرا أولى أغنياته “عدى الكلام” باللهجة العامية المصرية وهي من تأليف أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما ومن إخراج حكيم غراب وهو فرنسي من أصول عربية وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية، وحققت حتى الآن 78 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية للمجرد على موقع اليوتيوب.

واستخدم مسرح كايرو شو بوستر اغنية “عدى الكلام” للتشويق لحفل المجرد، مع التأكيد على قرب وضع اللمسات النهائية للاتفاق بين كايرو شو وسعد، لافتًا إلى أنه موجود حاليًا بالمغرب وسيصل القاهرة قبل موعد الحفل لإجراء البروڤات فور تحديد الموعد النهائي.

وأشار إلى أن الحفل الغنائي الاستعراضي من المقرر أن يكون بشكل غير مسبوق على كافة المستويات الإخراجيّة والفنية المختلفة، ولم يعرف بعد هل سيشاركه النجم المصري محمد رمضان تقديم أغنية “نساي” أم يقدم سعد الحفل بمفرده.

المصدر: سيدتي نت