بعد مهاجمته بسبب صورته.. معز مسعود يوجه رسالة حادة لمنتقديه

المستقلة/ منى شعلان/شارك الداعية والمنتج المصرى معز مسعود ، جمهوره لأول مرة ، بصورة جديدة له، وهو يستعرض عضلاته في الجيم ، ويستمع لأحدى أغانيه المفضلة، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وتعرض مسعود ، لإنتقادات من قبل متابعيه ، بعد نشر تلك الصورة ، وجاءت التعليقات كالتالى :” فاكر جملتك فى برنامج الطريق الصح كنت بتقول بخاف من نفسى لما أقول أنا كده رضا راضى عنى لأنى مش بعمل غلطات كنت بتخاف لمجرد يجيلك إحساس أنك مقصر مش متخيلة بقيت كده ازاى، مش عارفة الناس بتهاجمك ليه ، بتسمع أغنية ربنا يشفيك ولو أن مفيش أمل ، ياخسارة يامعز ربنا يحفظنا من الفتن ، باقى بس التاتو وتبقا زى أحمد الفيشاوي.

وخرج الداعية معز مسعود ، عن صمته ، ووجه رسالة حادة لمنتقديه ، عبر حسابه على موقع إنستغرام ، ونشر صورة له وهو حامل للجيتار ، وعلق قائلًا: “مش مصدق إني ضيعت سنين بعمل فيها حساب لقلة أفكارهم مغلوطة ومتحجرة وصوتهم عالي.. مثلًا مش هانسى لما لحنت أغنية برنامجي اللي غناها محمود العسيلي في 2007، واللي حواليا أقنعوني أستعمل اسم مستعار بدل اسمي! إيه الإرهاب الديني المعنوي اللي بتعيّشونا فيه ده! والأمثلة كتير لسة بس استنوا عليا!”.

وقد تصدرت شائعة إرتباط الداعية معز مسعود ، بالفنانة حلا شيحة ، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، ولم يرد الثنائى على تلك الشائعة بالتأكيد أو النفى .

من ناحية أخرى انفصلت الفنانة حلا شيحة عن زوجها الكندي ستيف مارك بعد عودتها الفن مرة أخرى ، حيث دام زواجهما 11 عام سافرت خلالهم وعاشت خارج مصر ، وأنجبت أربعه أطفال.