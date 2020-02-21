بعد منعه من الغناء فى مصر.. حمو بيكا يحيى حفلا غنائيا فى أمريكا

(المستقلة) – منى شعلان/أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا ، عن إحيائه حفلا غنائيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، بعد قرار منعه من الغناء فى مصر.

ونشر بيكا، صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، وعلق قائلاً: “يلا الحق احجز حفلة حمو بيكا فى أمريكا”، بالدخول على الرابط التالى .

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وتبين من خلال الرابط سعر تذاكر الحفل للجمهور تترواح مابين 69 دولار إلي 89 دولار بما يعدل نحو 1100 إلي 1400 جنيه مصري ، ومن المقرر إقامة الحفل فى شهر أبريل المقبل.

من ناحية أخرى ، قد أصدر نقيب الموسيقيين هاني شاكر تنبيها هاما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

وكان النقيب أصدر بيانا جاء فيه : إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ”مستمعى الغريزة”، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأوضح البيان : ان شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رزيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

وأكد النقيب، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.