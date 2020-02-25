بعد مخاوف «كورونا».. يوفنتوس يكشف موقف جماهيره من مواجهة ليون

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أكد نادي يوفنتوس الإيطالي السماح لجماهيره من السفر إلى فرنسا، لحضور مباراة الفريق ضد أولمبيك ليون الفرنسي في ذهاب الدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتفشى فيروس كورونا في في إقليمي لومبارديا وفينيتو، وارتفع عدد حالات الإصابة به في الدولة الأوروبية إلى أكثر من 100 شخص، وتسبب ذلك في تأجيل عدة مباريات بالبلاد.

واتخذت العديد من الحكومات إجراءات إضافية تجاه المسافرين القادمين من إيطاليا، بما في ذلك منطقتي لومبارديا وفينيتو الشماليتين.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي مقتضب: «سيتاح لمشجعينا حضور المباراة ضمن دوري الأبطال في جروباما ستاديوم بدون أي مشاكل».

يذكر أن مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بالجولة 26 من الدوري الإيطالي، المقرر إقامتها يوم 1 مارس/أذار المقبل، ستكون واحدة من 6 مباريات ستلعب بدون حضور جماهيري، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل.

ومن المقرر أن يحل يوفنتوس ضيفا على ليون، الأربعاء، فيما تقام مباراة الإياب بملعب اليوفي يوم 17 مارس/أذار المقبل.