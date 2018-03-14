بعد ” كل الحب كل الغرام ” ..لارا خوري الى السينما

(المستقلة)..كشفت معلومات ان الممثلة اللبنانية لارا خوري سوف تكون لها مساحة مهمة من الحلقات المقبلة من مسلسل ” كل الحب كل الغرام ” الذي كتبه الراحل مروان العبد و اخرجه ايلي معلوف ويشارك في بطولته نخبة من المع النجوم اللبنانين.

وتفيد المعلومات ان الفنانة الشابة استطاعت ان تعبر عن نفسها في العمل المشار اليه بعد ان اثبتت جدارتها في تحمل مسؤولية الادوار الرئيسية التي استحقت الوصول اليها استناداً الى موهبتها و خبرتها و اندفاعها نحو الامام.

في المقابل تلقت لارا عرضاً سينمائياً جدياً من احد المنتجين المعروفين في مصر وتم الحديث مطولاً عن تلك الفرصة الجديدة التي ربما تكون إضافة ايجابية بعد إتخاذ القرار المناسب بشأنها.

و تفيد المعلومات ان عجلة العمل السينمائي المذكور تنطلق بعد شهر رمضان المبارك في حال تم التوافق كل التفاصيل مع الاشارة الى العمل يضم عدداً من النجوم المصريين البارزين في مجال السينما والدراما .