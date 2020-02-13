بعد غياب 12 عاما.. كاظم الساهر يستعد لإحياء حفلا بالقاهرة

(المستقلة) – منى شعلان/يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي في مصر، بعد غياب 12 عاما ، بعد حفله الأخير ضمن حفلات ليالي التليفزيون عام 2009.

حيث نشر منظم الحفلات وليد منصور، بوستر للفنان كاظم الساهر، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك ، وعلق عليه قائلًا :” قريبا .. يا مسهل لأول مره من 12 سنة”.

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وكان أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر، أمس الأربعاء، حفلاً غنائياً ضخماً من على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، قدم فيه باقة من أشهر وأجمل أغانيه.

و شهد الحفل حضوراً جماهيراً كبيراً، رغم برودة الطقس ، وقد داعب الساهر ، جمهوره خلال الحقل ، قائلا : “شو تحتاجوا الشال؟ أعطيكم الشال ، وتخلى عن شاله ورماه على الجمهور، فيما علت الصرخات، لتحظى به فتاة تحمل اسمها ، حيث نشرت صورة وهي تحمل شال وعلقت :” اليوم قام حظي في حفلة كاظم الساهر في الرياض رمى سكارفه و صار لى”.