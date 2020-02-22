بعد غيابه 34 عامًا.. مواطن مصري يعود من العراق إلى أرض الوطن

(المستقلة)- ممدوح بليغ / استقبل فريق من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء أمس الجمعة، بمطار القاهرة الدولي المواطن المصري “الحسانين عبد الحي شلبي”، إثر نجاح المساعي في إعادته إلى أرض الوطن من دولة العراق بعد تغيبه هناك وانقطاع أخباره نحو 34 عامًا.

وقد جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيدة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، حيث إنه تم رصد مشكلة هذا المواطن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء عليه، تم التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى عائلة المواطن المصري “الحسانين عبد الحي شلبي” الذي سافر إلى العراق منذ عام 1986 وتبين أنه لم يكن هناك أي تواصل بينه وبين أهله طوال هذه المدة.

اقرا المزيد : أب وأم يجبران ابنتهما على الانتحار في مصر شكا في سلوكها

كما أصدرت القنصلية المصرية في مدينة البصرة العراقية وثيقة سفر للمواطن المصري من أجل عودته إلى مصر، وذلك بعد أن تحققت من شخصيته وجنسيته المصرية.