بعد عودتهما.. أحمد فلوكس يوجه رسالة رومانسية لزوجته

القلب ليس مجرد عضلة 🍃💖 ولكنّه عاصمة كلّ شيء جميل🍃🌹 الحبّ 💞الدفء 💐الوفاء 💕الصدق 🌷 الطيبة🌸 الإحتواء 💖 والإهتمام 🍃🌹 حين ينبض يضبط لك إيقاع الإحساس 🍃💐 يطمئنك🍒 يوجهك 🌷 يهديك لما هو مناسب 🍃🌸 إنّ الله لا ينظر إلى صورنا 🍃🌹ولا إلى أجسادنا 🍃💞 إنّما إلى قلوبنا 🍃💖 والقلوب الطيبة 💓ستبقى طيبة رغم سواد هذا العالم 🍃💐 وما تزال هناك قلوب💕 مليئة بالطيبة والتسامح 🍃💝 💞🌹 🌹