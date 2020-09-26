بعد عودتهما.. أحمد فلوكس يوجه رسالة رومانسية لزوجته

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان المصري أحمد فلوكس ، عودته لزوجته الأولى “رابيا” ، أم ابنه الوحيد “سيف الدين” ، بعد إنفصال دام أكثر من 15 عاما ، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما ، فكان فلوكس ، حريص على الإتصال بها وبابنهما ، رغم إقامة الزوجة خارج مصر، قبل أن يعودا إلى مصر لاستئناف حياتهما الأسرية معا.

ووجه فلوكس ، رسالة رومانسية إلى زوجته المغربية ، عبر حسابه على موقع إنستغرام ، بعد ما نشر صورة تجمعهما ، قائلاً:” القلب ليس مجرد عضلة لكنه عاصمة كل شيئ جميل الحب الدفئ الوفاء الصدق الطيبة الإحتواء والإهتمام حين ينبض يضبط لك إيقاع الإحساس يطمئنك يوجهك يهديك لما هو مناسب ان الله لاينظر الي صورنا ولا الي أجسادنا انما الي قلوبنا والقلوب الطيبة ستبقي طيبة رغم سواد هذا العالم وماتزال هناك قلوب مليئة بالطيبة والتسامح .

يذكر أن أحمد فلوكس اتجه مؤخرا لعالم الغناء، كما أسس شركة إنتاج خاصة ، ومن المقرر طرح أغنيته الجديدة “خليك صح”، قريبا ، وهي من كلمات الدكتور وائل العبيدي، وألحان إيهاب سمير، وتوزيع أمير سمير.

ويواصل حاليا الفنان المصري أحمد فلوكس، تصوير مسلسله الجديد “سفينة نوح” ويشاركه البطولة الفنان الأردني منذر رياحنة، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، من إنتاج شركة الإنتاج التي أسسها مؤخرا ، ومن المقرر عرضه فى الموسم الرمضاني المقبل.