بعد عزوفهم عن الايداع.. الرافدين يوجه فروعه بفتح الحسابات للمواطنين

المستقلة /- وجه مصرف الرافدين فروعه كافة في بغداد والمحافظات باستقبال الزبائن الراغبين بفتح الحسابات بأنواعها .

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس ، أن العديد من المواطنين لديهم الرغبة الكبيرة في فتح الحسابات لغرض ايداع أموالهم في المصرف والحصول على الفوائد .

داعيا موظفي المصرف الى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للذين يرومون ايداع أموالهم في الجهاز المصرفي والاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف عن طريق تلك الإيداعات .

ويخشى المواطن العراقي من الايداع في المصارف الحكومية والاهلية بسبب سوء الخدمات ونوعيتها ، بالاضافة لاعتقاده بامكانية فقدان امواله وعدم امكانية سحبها بالوقت الذي يحتاجها .

ويصنف القطاع المصرفي في العراق بأنه متخلف وغير نزيه ولا يواكب التطوارات العالمية في مجال العمل المصرفي .