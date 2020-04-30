بعد عرفان خان .. السينما الهندية تودع النجم ريشي كابور

(المستقلة)..توفي، الممثل الهندي الشهير ريشي كابور، اليوم الخميس في إحدى مشافي مدينة مومباي، عن عمر يناهز 67 عاماً، بعدما كان مصاباً بسرطان الدم وقد أمضى معظم أوقاته العام الماضي في نيويورك لتلقى العلاج.

وأعلنت عائلة كابور وفاته في بيان، قالت فيه: لقد تم تشخيص إصابة السيد كابور بسرطان الدم في العام 2018″، مضيفة أنه ونتيجة تردي حالته الصحية “تم إدخاله إلى المشفى في مومباي يوم (أمس) الأربعاء”، لكن البيان لم يذكر المزيد من التفاصيل.

ويعد كابور أحد أشهر نجوم السينما الهندية، وشارك في أكثر من 90 فيلماً ومن ضمن أبرزها “بوبي” و”شانداني”، مع الإشارة إلى أنه كان حصل على “جائزة الفيلم الوطني الهندي” لدوره الأول كطفل في فيلم “ميرا نام جوكر” عام 1970.

والجدير بالذكر أن زوجته الفنان الراحل شاركته البطولة في العديد من الأفلام، كما أنه ابنه رانبير يعدّ حالياً أحد نجوم بوليوود.

ونعى رئيس الوزراء الهندي دامودارداس مودي الممثل الراحل في تغريدة قال فيها: “كان يتمتع بكنز من المواهب، سوف أتذكر دائما كلامنا سويا، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ويأتي رحيل كابور بعد يومٍ واحد من رحيل نجم السينما الهندية لبوليود والسينما البريطانية والأمريكية عرفان خان، الذي توفي، الثلاثاء في أحد مستشفيات مومباي، عن عمر ناهز 54 سنة، وذلك جراء إصابته بمرض في القولون.