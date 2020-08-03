بعد عامين من الانفصال .. فنانة تتزوج طليقها مجددا

(المستقلة)..أعلنت الفنانة المصرية إيناس عز الدين، أمس الأحد، عودتها إلى طليقها السابق أحمد قمر، وذلك بعد انفصال دام نحو عامين.

وأعلنت إيناس الخبر من خلال نشر صور لها برفقة زوجها وهي بفستان الزفاف عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام معلقة عليها بقولها: “والفرصة الثانية بنستناها”.

واحتفلت الفنانة المصرية في أول أيام عيد الأضحى بعقد قرانها على مدير أعمالها وطليقها السابق أحمد قمر، واقتصر الحفل على حضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين لهما في محافظة الإسكندرية بمصر.

وأعلنت عز الدين انفصالها عن زوجها السابق في آذار/مارس عام 2018، وطرحت المطربة المصرية مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان “مالناش نصيب”، وهي من كلمات الأمير عبدالإله بن فهد، وألحان غريب، وتوزيع طارق عبدالجابر ومن إخراج جاد، وأنتجتها شركة أنا لبندر الدوسري.