بعد ضغط المرجعية : عبد المهدي يشكل لجنة تحقيقية عليا بشأن أحداث التظاهرات

( المستقلة ) – أعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للوصول إلى نتائج “موضوعية وأكيدة” بخصوص ما وقع في ساحات التظاهر.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم السبت ، إنه “استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم (أمس) الجمعة واستكمالاً للتحقيقات الجارية قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا .

واضاف ان اللجنة ستضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم”.