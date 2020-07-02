بعد صدارته ..ريال مدريد يلتقي خيتافى مساء اليوم الخميس

المستقلة .. يلتقى فريق ريال مدريد الإسبانى مع نظيره خيتافى، على ملعب “ألفريدو دى ستيفانو”، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإسباني التي تم استئنافها مؤخرا بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث يسعى الفريق الملكى إلى الابتعاد بصدارة الليجا والاقتراب خطوة أكبر من التتويج باللقب.

ويغرد ريال مدريد منفردا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة متفوقا بفارق نقطة وحيدة عن منافسه المباشرة برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 70 نقطة، فيما يأتي خيتافى فى المركز الخامس فى ترتيب الليجا برصيد 52 نقطة.

ويبحث الفريق الملكى عن تحقيق الفوز في مواجهة الليلة من أجل الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني واستغلال تعثر غريمه التقليدي برشلونة الذى سقط فى فخ التعادل الإيجابى 2-2 أمام أتلتيكو مدريد، مساء أول أمس الثلاثاء، على ملعب “كامب نو”، في قمة منافسات الجولة الـ33 لليجا.

ويملك ريال مدريد فرصة ذهبية لتوسيع الفارق مع برشلونة إلى 4 نقاط وحسم الصراع الشرس على اللقب مع تبقى 5 جولات فقط على إسدال الستار على الموسم الجارى 2019-2020.

ويتسلح ريال مدريد في مواجهة خيتافى، بأقوى خط دفاع في الموسم الحالي للدوري الإسباني، حيث يعد الفريق الملكى الأقل استقبالا للأهداف بـ21 هدفا بعد مرور 32 جولة، كما يملك 16 مباراة في الليجا لم يستقبل فيه أي هدف، أي نصف عدد الجولات الـ32 التي أقيمت حتى الآن.

من جانبه، رفض الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، التأكيد على حسم لقب الليجا هذا الموسم، حيث قال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة “تتبقى 6 مباريات، 18 نقطة، لغاية حسم الدورى حسابيا، لن نتوقف عن العمل. سيحاول الخصوم القيام بكل ما يلزم للفوز بمبارياتهم. ليست هناك ثقة زائدة إلى أن ينتهى الدوري، لقد عشت هذه اللحظات كلاعب، لم نفز بشىء بعد”.