بعد شهرين فقط..ابنة أصالة تثير الجدل بشأن انفصالها عن خطيبها

المستقلة.. قبل نحو شهرين، أعلنت المطربة السورية أصالة نصري، خطوبة ابنتها الكبرى شام الذهبي على زميلها طبيب الجلدية معتز نصير، في حفل عائلي اقتصر على العائلتين.

وعقب ذلك، شاركت شام الذهبي ابنة أصالة، متابعيها، عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، بصور تجمعها بخطيبها معتز نصير، وعلقت قائلة: “الأسرة تكبر، شكرا لك على صدقك وكونك أنت فقط دون زيف، ولأنك أظهرت لي جانبا مختلفا من الحياة، لك للأبد”.

وفاجأت شام الذهبي متابعيها ، بحذف صورها مع خطيبها التي نشرتها في تموز/يوليو الماضي، ما أثار تساؤلات حول انفصالهما، خاصة وأنها ألغت متابعته.

كما نشرت شام عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لها على البحر، معلقة برسالة غامضة: “أحاول أن أذكر نفسي دائما أنه أيا كان ما يحدث، فإن الغرض من هذه الرحلة عميق بداخلنا، وهذا هو ما يجب أن نوجه إليه طاقتنا.. أن نتعافى من الداخل بدلا من التركيز على السطح، وأن نتذكر ألا نستسلم في معاركنا”.

فيما كشف مصفف الشعر السوري جو رعد، في تصريحات إعلامية، أن النجمة أصالة أخبرته بالفعل بانفصال ابنتها شام الذهبي عن خطيبها، وذلك خلال تواجده معها في تصوير أغنيتها الجديدة “لا تستسلم” في لبنان.

ومن جانب آخر، طرحت شركة روتانا مؤخرا، أحدث ألبومات النجمة أصالة نصري “لا تستسلم” الذي يضم 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية.

وكانت أصالة طرحت في عيد الأضحى، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “اتحبني” باللهجة الخليجية، عبر قناتها على “يوتيوب”، وهي من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران.