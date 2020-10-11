بعد سخر منها ترامب …ناشطة المناخ السويدية تدعو لانتخاب بايدن

مع تصدر انتخابات الرئاسة الأمريكية اهتمام العالم، أعلنت ناشطة المناخ السويدية التي فجرت حركة احتجاجية عالمية جريتا تونبري السبت 10 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تأييدها للمرشح الديمقراطي جو بايدن.

الناشطة الشابة البالغة من العمر (17 عاماً) التي وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختيارمجلة تايم الأمريكية عام 2019 لها كشخصية العام بأنه “سخيف”، دعت الناخبين المهتمين بالبيئة والقلقين على آثار التغير المناخي لأن يكون صوتهم مسموعاً في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

و قالت على تويتر إنها لم تخض قط في السياسة والأعمال الحزبية لكن “الانتخابات الأمريكية القادمة تتخطى كل ذلك وتتفوق عليه”.

تونبري كتبت “من زاوية تعنى بالمناخ، الأمر أقل بكثير مما ينبغي القيام به، والكثير منكم بالطبع يؤيد ناخبين آخرين. لكن أعتقد أن عليكم تنظيم أنفسكم ودعوة الجميع للتصويت لبايدن”. وفقا لرويترز

وتشجع تونبري على زيادة المشاركة بين الناخبين الشبان الذين تكون نسبة المصوتين منهم في العادة أقل من كبار السن.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سحب بلده من اتفاق باريس للمناخ، الذي تعهدت فيه دول العالم، عام 2015، بخفض ظاهرة الاحتباس الحراري إلى درجتين كحد أقصى.

وحين اختارتها مجلة تايم الأمريكية عام 2019 لتكون شخصية العام، سخر ترامب منها في تغريدة عبر تويتر، قال فيها “أمر سخيف للغاية. يجب على غريتا أن تعمل على حل مشكلتها في التحكم بالغضب، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم جيد رفقة صديق!”، مضيفا: “اهدئي غريتا، اهدئي!”.

في المقابل، ردت تونبري، بتغيير تعريفها الشخصي على تويتر، ليصبح: “مراهقة تعمل على حل مشكلتها في التحكم بالغضب. تسترخي حالياً وتشاهد فيلماً قديماً جيداً مع صديق”.

وأعلنت مجلة “تايم” الأمريكية، اختيارها ناشطة المناخ السويدية الشابة غريتا تونبري، للفوز بلقب شخصية العام 2019، وأفردت صورة غلافها للناشطة البالغة من العمر 16 عامًا، وعنونته بـ “قوة الشباب”. وغريتا، أصغر من فاز بلقب شخصية العام سناً منذ أن بدأت المجلة هذا التقليد، عام 1927.

وقالت المجلة حينها إن غريتا، “ألهمت أربعة ملايين شخص حول العالم للانضمام إلى حركة إضراب مناخي عالمي”.

ونظمت الناشطة السويدية في أغسطس/ آب 2018، اعتصامات أمام البرلمان السويدي؛ للمطالبة بالتحرك ضد التغير المناخي.

كما أن غريتا أصبحت رمزًا للاحتجاجات الطلابية ضد التغير المناخي في أوروبا من خلال احتجاجات “الجمعة من أجل المستقبل”؛ للمطالبة بالحد من انبعاثات الكربون.