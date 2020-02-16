بعد سجنه 30 عاما.. من هو الفنان المصري مهرب الآثار

(المستقلة) – منى شعلان/ يعد من أحد الوجوه المعروفة للجمهور ، لتميز أدواره الفنية ، حيث شارك في أكثر من 40 عملا، هو الممثل المصري بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي ، والذى حكم عليه بالسجن المشدد 30 عاما ، وغرامة قدرها 6 ملايين جنيه ، لتهريب الآثار المصرية لإيطاليا.

حيث كشفت التحقيقات تهريب 21 ألف و855 قطعة أثرية لإيطاليا عبر حاوية دبلوماسية، خرجت من ميناء الإسكندرية وضبطت في ميناء ساليرنو بإيطاليا، قبل أن يتم ضبطها بمعرفة السلطات الإيطالية وإعادتها إلى مصر بالتنسيق في الجانبين المصري والإيطالي.

اقرا المزيد : دعوى قضائية وهاشتاج مقاطعة أعماله.. الأزمات تلاحق محمد رمضان

الفنان بطرس غالي ، هو صاحب الجملة الشهيرة “أبشر يا تيمور” ، في فيلم تيمور وشفيقة، وبدأ حياته الفنية في أواخر الثمانينات بأدوار صغيرة، كان أولها فيلم “سرقات صيفية”، وشارك في دبلجة عدد من الأفلام والمسلسلات الكارتونية، كان أبرزها فيلم “نيمو”.

ومن أبرز أفلامه سمير وشهير وبهير ، عين شمس، الديلر ، ومن أعماله التليفزيونية مسلسل فرح ليلى ، حارة اليهود ،قلوب ، عرفة البحر ، فرقة ناجي عطالله ، ومن آخر أعماله علامة إستفهام ، الواد سيد الشحات ليالي أوجيني ، كارمن ، كما شارك في دبلجة أفلام رسوم متحركة، من بينها “Finding Nemo”، وفيلم “Ratatouill”.