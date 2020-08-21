بعد رغبة ميسي في الرحيل… رد صادم من برشلونة

(المستقثلة)… كشف جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، عن موقفه من رغبة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بالرحيل عن النادي.

وذكرت صحيفة “دايلي ستار” البريطانية، أن بارتوميو يفكر في السماح لميسي بالرحيل عن برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن موافقة رئيس برشلونة على السماح برحيل ميسي هو أمر صعب جدا، خاصة أن “بارتوميو ليس شجاعا بما يكفي لاتخاذ مثل تلك القرارات”.

وكانت تقارير زعمت أن ليونيل ميسي أخطر إدارة برشلونة بقرار رحيله عن الفريق هذا الموسم بعد النتائج المخيبة خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما نشره موقع “فوتبول إيطاليا”، تحدث ميسي مع الإدارة حول قراره بالرحيل عن كامب نو، وعدم الانتظار حتى انتهاء عقده الذي يمتد للعام المقبل.

وأفاد الموقع بأن ميسي غير راض كليا عن الإدارة الحالية للنادي، وبالتالي اتخذ قراره النهائي بالرحيل.

وخسر برشلونة لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد، وودع دوري أبطال أوروبا بفضيحة مدوية أمام بايرن ميونيخ الألماني بالخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وكشفت تقارير أن العديد من الأندية ترغب في ضم ليونيل ميسي، على رأسها إنتر الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.(النهاية)