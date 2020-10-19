بعد دخولها موسوعة جينيس .. السعودية عهود المالكي: أخيراً تحقق حلمي

المستقلة/ منى شعلان/ حققت الفنانة التشكيلية السعودية عهود عبدالله المالكى إنجازًا عالميًا بحصولها على لقب جينيس للأرقام القياسية عن أكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة، وقالت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية العالمية، إن المالكي هى أول امرأة سعودية تحقق لقبًا فرديًا من هذا النوع، معتبرة ذلك خطوة استثنائية فى تسجيل المواهب من المنطقة العربية.

وسلطت اللوحة، التي دخلت بها عهود المالكي موسوعة جينيس، الضوء على سبع شخصيات ريادية مهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية وجارتها الإمارات العربية المتحدة ، اللوحة تحمل اسم نسيج 1 مساحتها 220 متر مربع مكونة من 7 قطع قماشية متصلة ببعضها البعض.

واستعرضت اللوحة صورتين عملاقتين للآبوين المؤسسين للمملكة والإمارات، الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، والراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما تضمنت اللوحة الفنية صورا لـ “خادم الحرمين الشريفين” الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي.

ومن جانبها، علقت الفنانة عهود المالكي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على خبر دخولها موسوعة جينيس، بتوجيه الشكر لله الذى وفقها وأعانها على رسم أكبر لوحة فى العالم باستخدام القهوة، ووجهت الشكر لوالديها وإخوتها على مساندتهم لها، كما وجهت الشكر لمنسق أعمالها ، مضيفة :” واخيراً تحقق حلمي وامنيتي.