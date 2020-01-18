“بعد خضوعه لجراحة”.. زوجة الفنان رامي جمال تكشف آخر تطورات حالته الصحية

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان المصري رامي جمال ، خلال الأيام الماضية عن إجرائه لعملية جراحية ، دون الكشف عن أى تفاصيل ، وكتب عبر حسابه على موقع تويتر، قائلا : “فجر ليلة العملية النهاردة يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعمليه بكرة الصبح ان شاء الله نسال الله اللطف كما تعودت”.

وكتب فى تدوينة أخرى ، قبل دخوله غرفة العمليات قائلا : “اللهم اني استودعتك زوجتي وأبي وأمي وأخوتي اللهم اني استودعتك كل ما احب اللهم ان كان يومي هذا اخر عهدي بالدنيا فتقبلني من الصالحين واقبل توبتي وان كان لي عهد بالدنيا ف لطفك ورحمتك اللهم دعواتكم”.

من ناحية أخرى ، طمأنت زوجته ناريمان ، جمهوره عن الحالة الصحية للفنان جمال فى تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” ، قائلة :” أنه خرج مساء أمس من المستشفى ويتواجد حاليا بمنزله بعد خضوعه لعملية ناجحة وأن صحته في تحسن، دون الكشف عن المرض أو العملية التي أجراها، ويستعد رامي لطرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة.

فجر ليله العمليه انهارده يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعمليه بكره الصبح ان شاء الله نسال الله اللطف كما تعودت 🙏 pic.twitter.com/AmL0RO9u1d — Ramy Gamal (@RamyGamal) January 16, 2020