بعد حفلة المالديف ..ديانا حداد تبدأ اعمالها الجديدة بلحن عراقي

(المستقلة).. تستعد الفنانة ديانا حداد لتقديم مجموعة من الأعمال الجديدة بعد انتهاء حفلات العيد وعودتها الى دبي حيث إقامتها.

وتبدأ ديانا حداد اعمالها الجديدة بأغنية منفردة جديدة من ألحان العراقي علي صابر، وإنتهت من تسجيلها خلال أيام شهر رمضان في ستوديوهات دبي.

وكانت حداد قد احيت ايام عيد الفطر بحفل أحيته في جزر المالديف، تنقلت فيه بين مجموعة من أجمل أغنياتها المتنوعة الألوان من اللبنانية والمصرية والخليجية والعربية الأخرى.

وأبدت “برنسيسة الغناء العربي” سعادتها لإسهامها في زرع الفرح ضمن أجواء سهرة عيد الفطر المبارك على الحضور ، مؤكدة أن أجواء الحفل كانت حماسية برفقة الجمهور الحاضر من العائلات الخليجية والعربية المتواجدين في المالديف.

وقالت: “جمعني مع الحضور أجواء حماسية وتفاعل جميل زرعنا فيها فرحة العيد بكل معانه، أسعدتني جداً ورأيت السعادة بأعين الحضور، وكل عام والجميع بخير”.