بعد التأشيرة الذهبية.. محمد رمضان يحصل على رخصة قيادة من الإمارات

المستقلة / منى شعلان/ أعلن الفنان المصري محمد رمضان ، على حصوله على رخصة قيادة من دولة الإمارات ، ونشر صور الرخصة عبر حسابه على موقع إنستغرام ، وعلق قائلًا: “ما شاء الله لاقوة إلا بالله مبسوط ان أول رخصة سيارة لي خارج مصر في دولة الامارات العربية المتحدة بلدي الثاني الحمدلله”.

وقد حصل الفنان محمد رمضان ، على التأشيرة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عدة أسابيع ،ووجه رمضان ، الشكر إلى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وحكومة دبي، ووصف التأشيرة بأنها “أجمل هدية”.

من ناحية أخرى يستعد محمد رمضان ، فى طرح أغنيته الجديدة بعنوان “الدبابة” ويقول فيها: “واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة” ، والأغنية تسخر من الفنان أحمد الفيشاوي وردا على أغنيته “نمبر 2 ” ومن المقرر طرحها قريبا.