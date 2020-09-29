بعد توقف خمسة أشهر.. الهجرة تطلق منحة العائدين من النزوح الطارئ

بعد توقف خمسة أشهر.. الهجرة تطلق منحة العائدين من النزوح الطارئ

المستقلة.. اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو عن اطلاق وجبة جديدة من منح العودة والبالغة مليون ونصف المليون دينار لكل اسرة عائدة من النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية ، مبينة ان الوجبة شملت (2600) عائلة عائدة من النزوح الطارئ الى مناطقها الاصلية .

وقالت جابرو إن “الوزارة اطلقت منحة العودة للاسر العائدة من النزوح الطارىء وبعدد محدود بسبب عدم اقرار الموازنة لغاية ألأن ” .

وأشارت الى أن عدد المستفيدين من المنحة يبلغ نحو الفي و 600 عائلة عائدة ، لافتة الى انه تم اعلان الاسماء عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة وصفحة التواصل الاجتماعي المعتمدة من قبل الوزارة ، مؤكدة شمول الاسر العائدة في جميع محافظات البلاد .

واضافت ان الوزارة عازمة على استكمال توزيع المنح للعوائل العائدة بعد حصولها على الاموال الكافية واقرار الموازنة

وأكدت جابرو ان ” اطلاق المنح المالية للاسر النازحة تاتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة للحد من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم ” .