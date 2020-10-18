بعد توقف ثمانية أشهر بسبب كورونا ملاعب العراق تشهد انطلاق بطولة الكأس

بعد توقف ثمانية أشهر بسبب كورونا ملاعب العراق تشهد انطلاق بطولة الكأس

المستقلة / – تشهد ملاعب بغداد والمحافضات في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الأحد، انطلاق منافسات بطولة كأس العراق بكرة القدم للموسم 2020 – 2021 ، كأول بطولة كروية رسمية بعد توقف دام نحو ثمانية أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

إذ يلتقي في ملعب حيفا فريقا حيفا صاحب الأرض والزعفرانية، ويقود المباراة الطاقم التحكيمي المؤلف من رسول علي حكماً للوسط، يساعده سجاد خليل وعامر اسماعيل وعباس جبار حكماً رابعاً.

وعلى ملعب الولاء، يلتقي حماية المنشآت والتاجي، ويقود المباراة الطاقم التحكيمي المؤلف من احمد كاظم، يساعده كرار عباس وصفاء جاسم، وحيدر علي خالد حكماً رابعاً.

ويلتقي بلادي والطليعة في ملعب الغزالية، ويقود المباراة الطاقم التحكيمي المؤلف من محمد رياض، يساعده عبد الله ثائر وحيدر فالح، ورسول محسن حكماً رابعاً.

ويلعب المسيب وغرب بغداد في ملعب الأول، ويقود المباراة الطاقم التحكيمي المؤلف من منتصر غازي، يساعده نوار صالح ومحمد لؤي، ومحمد حازم حكماً رابعاً.

ويواجه المرور العمال في ملعب ناطق هاشم، ويقود المباراة الطاقم التحكيمي المؤلف من سلام جمعة، يساعده ياسر هاشم وحسين نجم، وعمار عبد الكاظم حكماً رابعاً.

وفي ملعب أبو غريب، يلاقي أبو غريب المحمودية، ويقود المباراة الطاقم التحكيمي المؤلف من مصطفى مهنه، يساعده شاكر خالد ومرتضى مؤيد، ومحسن عبد الكريم حكماً رابعاً.

فيما يلاعب مصافي الوسط بسماية على ملعب المصافي، ويقود المباراة الطاقم التحكيمي المؤلف من احمد جمعة، يساعده بهاء الدين يوسف وليث فرحان، وسالم راضي حكماً رابعاً.

ويواجه الإسكان فريق جبلة على ملعب البياع، ويقود المباراة الطاقم التحكيمي المؤلف من محمد كامل زغير، يساعده مصطفى كريم وحيدر حميد، ومهند جمال حكماً رابعاً.

يذكر أن المباريات ستقام من دون حضور جماهيري بحسب توجيهات خلية الأزمة الحكومية واللجنة العليا للصحة والسلامة .