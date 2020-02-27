بعد تعرضه لحادث سير.. الفنان السعودي عبدالله السدحان: انا بخير تجنباً للإشاعة

(المستقلة)- منى شعلان/ طمأن الفنان السعودي عبدالله السدحان ، جمهوره على حالته الصحية ، بعد تعرضه لحادث سير بسيارته خلال توجه للعاصمة الرياض.

ونشر عبد الله السدحان عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فيديو لسيارته بعد الحادث وعلق قائلا: “الحمد لله على كل حال سالمين.. من زود الوناسة ما امدانا نصل للرياض ونفرح بالأحبة وندخل في دهاليز اول يوم تصوير الديك الأزرق ليقدر الله وياتي احدهم ويقشني انا و سيارتي.. لندخل في دهاليز التقييم والتقديرات وما بين تعتبر تالف ام لا وحده رده، الأهم انا بخير ومن معي تجنباً للإشاعة”.

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من ناحية أخرى يشارك الفنان عبدالله السدحان في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل من خلال عملين، إحدهما تراجيدي والآخر كوميدي، هما “كسرة ظهر” امع المخرج أحمد المقلة، و”الديك الأزرق”، الذي كان سيبدأ تصوير مشاهده الأولى فى الرياض قبل تعرضه للحادث.