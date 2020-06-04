بعد تعرضه لانتقادات شديدة …البنك المركزي يوقف مزاد العملة

المستقلة / – اكد مصدر مطلع ان ادارة البنك المركزي العراقي قررت اخيرا وقف مزاد العملات الاجنبية بعد ان تعرض الاقتصاد العراقي الى انتكاسات شديدة بسبب جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط الى مستويات قياسية ، واتباع البنك المركزي لسياسة نقدية فاشلة .

وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ “المستقلة” ، ان محافظ البنك المركزي تعرض خلال الايام الماضية الى ضغوط كبيرة من قبل العديد من الكتل السياسية ووسائل الاعلام وخبراء الاقتصاد بسبب اصراره الغير مبرر على المضي بنافذة مزاد العملة الاجنبية رغم كل الخسائر والمخاطر التي تكبدها الاقتصاد العراقي .

وتشير البيانات المنشورة على الموقع الالكتروني للبنك المركزي ، الى ان اخر موعد تم اجراء مزاد للعملة كان يوم الخميس الموافق 21/5/2020 ، حيث تم شراء اكثر من 180 مليون دولار وبمشاركة اكثر من 30 مصرف في المزاد .

وادناه رابط نتائج نافذة بيع العملة الاجنبية https://cbi.iq/currency_auction/all